Первый шаг к отстранению: Украина оспорила полномочия делегации Росии в ПАСЕ

За резолюцию проголосовали 38 делегатов ПАСЕ из минимально необходимых 30.

"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены! 38 "за" при 30 необходимых", — сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Твиттере.

"От имени моих коллег я обжалую полномочия делегации РФ в связи с серьезными нарушениями статута Совета Европы и невыполнения своих обязанностей", — заявила глава украинской делегации Мария Мезенцева на заседании. Она подчеркнула, что Россия приняла поправки в Конституцию, которые позволяют не выполнять Россией международные договора и положения международного права. Поэтому они продолжают игнорировать запросы ПАСЕ.

Принятое решение пойдет в Мониторинговый и процедурный комитеты, в котором подготовят доклады и свое мнение члены Комитета. После этого доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения. По словам Александра Гончаренко, окончательное решение будет принято в четверг.

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Российскую делегацию в ПАСЕ вернули в июне 2020 года. До этого ее исключали за аннексию Крыма. Венецианская комиссия посчитала, что аннексия части другого государства не является поводом для исключения страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы. И российская делегация вернулась в ПАСЕ без каких-либо ограничений.

Напомним, украинская делегация собиралась обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.