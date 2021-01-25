Перший крок до відсторонення: Україна оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ

За резолюцію проголосували 38 делегатів ПАРЄ з мінімально необхідних 30.

"Щойно на засіданні ПАРЄ повноваження російської делегації були офіційно оскаржені! 38 "за" за умови 30 необхідних", — повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко в Твіттері.

"Від імені моїх колег я оскаржу повноваження делегації РФ у зв'язку із серйозними порушеннями статуту Ради Європи та невиконання своїх обов'язків", — заявила глава української делегації Марія Мезенцева на засіданні. Вона підкреслила, що Росія ухвалила поправки до Конституції, які дозволяють не виконувати Росією міжнародні договори та положення міжнародного права. Тому вони продовжують ігнорувати запити ПАРЄ.

Ухвалене рішення піде в Моніторинговий і процедурний комітети, в якому підготують доповіді та свою думку члени Комітету. Після цього доповідь і думка будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення. За словами Олександра Гончаренко, остаточне рішення буде ухвалене в четвер.

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Російську делегацію в ПАРЄ повернули в червні 2020 року. До цього її виключали за анексію Криму. Венеціанська комісія вважала, що анексія частини іншої держави не є приводом для виключення країни з Парламентської асамблеї Ради Європи. І російська делегація повернулася в ПАРЄ без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, українська делегація збиралася оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.