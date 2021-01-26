Уперше за 72 роки: генеральним секретарем ПАРЄ обрали жінку

Деспіна Чатсіваліу-Цовіліс вже 21 рік працює з парламентаріями з усієї Європи в Парламентській асамблеї.

Новим генеральним секретарем Парламентської Асамблеї Ради Європи обрали Деспіну Чатсіваліу-Цовіліс. Вона стала першою за 72 роки жінкою, яка обійняла цю посаду. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

Зазначається, що Чатсіваліу-Цовіліс очолюватиме відомство пʼять років починаючи з 1 березня 2021 року. Вибори провели шляхом електронного голосування.

"Вітаємо Деспіну Чатсіваліу-Цовіліс, щойно обрану Генеральним секретарем Парламентської асамблеї! Вона перша жінка, яка обійняла цю посаду за 72-річну історію ПАРЄ", — повідомили в прес-службі.

Деспіна Чатсіваліу-Цовіліс вже 21 рік працює з парламентаріями з усієї Європи в Парламентській асамблеї. Раніше Чатсіваліу-Цовіліс очолювала секретаріат Комітету ПАРЄ з політичних питань і демократії.

Крім того, заступником генерального секретаря сьогодні був обраний Бьорн Берг.

Чатсіваліу-Цовіліс — доктор права, має докторський ступінь з Європейської конвенції про права людини в інституті Європейського університету у Флоренції.

За національністю вона грекиня.

Зазначимо, чергова сесія ПАРЄ стартувала 25 січня в змішаному форматі. Україна вже оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.