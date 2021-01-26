Запрещенный контент на YouTube: в компании пошли на сотрудничество с правительствами стран

Популярнейший мировой видеохостинг будет учитывать нормативно-правовые ограничения различных государств.

Глобальный видеохостинг YouTube, принадлежащий компании "Google Alphabet Inc." намерен в 2021 году сотрудничать с правительствами разных стран для решения проблем, связанных с соблюдением их нормативно-правовых требований.

"Главный исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски подчеркнула экономический вклад видеосервиса в условиях строгого контроля над его властью на рынке, и пресечения дезинформации", – сообщается в материале "Bloomberg" во вторник, 26 января.

Как отмечается в материале, с таким заявлением об итогах 2020 года и приоритетах на 2021-ый Войжитски обратилась к авторам контента на YouTube.

"Мы сосредоточены на выполнении наших ключевых приоритетов: увеличение финансирования авторов, выполнение взятых на себя обязательств, помощь людям в приобретении новых навыков и построение будущего YouTube", – написала директор компании.

При этом, CEO популярнейшей видео-платформы отдельно отметила, что: "Мы также стремимся работать с правительствами по всему миру, поскольку мы сталкиваемся со все более сложными нормативными проблемами".

"Компания работает над тем, чтобы политики понимали, как их решения влияют на авторов YouTube", – пояснила Сьюзен Войжитски, подчеркнув, что в прошедшем году YouTube сотрудничал с правительствами разных стран только "по критически важным вопросам".

"Таким как предотвращение насильственного экстремизма и проведение на платформе скоординированных операций по распространению влияния такого вредоносного контента. Такое партнерство было особенно важным, поскольку вместе мы помогали людям находить правдивую информацию во время пандемии", – отмечается в сообщении компании.

Кроме того Войжитски сообщила, что с февраля месяца компания удалила более 500 000 видео с ложными заявлениями о коронавирусе и продолжает обновлять свою политику безопасности, чтобы "идти в ногу со временем" и его вызовами.

Среди прочего директор компании поделилась итогами за прошедший 2020 год."Экосистема YouTube за год внесла в валовой внутренний продукт США около 16 миллиардов долларов, поддерживая эквивалент 345 000 рабочих мест с полной занятостью", – сообщила Войжитски со ссылкой на отчет Oxford Economics.

"Корпорации, сталкивающиеся с растущим регуляторным давлением, часто подчеркивают положительный вклад, такой как создание рабочих мест и экономический рост, который политики могут упускать из виду", – сообщается в материале "Bloomberg", с уточнением, что компания "Google" в настоящее время является объектом нескольких антимонопольных дел в США.