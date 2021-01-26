Заборонений контент на YouTube: в компанії пішли на співпрацю з урядами країн

Найпопулярніший світовий відеохостинг враховуватиме нормативно-правові обмеження різних держав.

Глобальний відеохостинг YouTube, що належить компанії "Google Alphabet Inc." має намір у 2021 році співпрацювати з урядами різних країн для вирішення проблем, повʼязаних з дотриманням ними нормативно-правових вимог.

"Головний виконавчий директор YouTube Сьюзен Войчицькі підкреслила економічний внесок відеосервісу в умовах суворого контролю над його владою на ринку, і припинення дезінформації", — повідомляється в матеріалі "Bloomberg" у вівторок, 26 січня.

Як зазначається в матеріалі, з такою заявою про підсумки 2020 року і пріоритети на 2021-ий Войчицькі звернулася до авторів контенту на YouTube.

"Ми зосереджені на виконанні наших ключових пріоритетів: збільшення фінансування авторів, виконання взятих на себе зобовʼязань, допомога людям у надбанні нових навичок і побудова майбутнього YouTube", — написала директор компанії.

При цьому, CEO популярної відео-платформи окремо зазначила, що: "Ми також прагнемо працювати з урядами у всьому світі, оскільки ми стикаємося з усе складнішими нормативними проблемами".

"Компанія працює над тим, щоб політики розуміли, як їх рішення впливають на авторів YouTube", — пояснила Сьюзен Войчицькі, підкресливши, що у минулому році YouTube співпрацював з урядами різних країн тільки "щодо критично важливих питань".

"Таким як запобігання насильницького екстремізму та проведення на платформі скоординованих операцій з розповсюдження впливу такого шкідливого контенту. Таке партнерство було особливо важливим, оскільки разом ми допомагали людям знаходити правдиву інформацію під час пандемії", — наголошується в повідомленні компанії.

Крім того Войчицькі повідомила, що з лютого компанія видалила більше 500 000 відео з помилковими заявами про коронавірус і продовжує оновлювати свою політику безпеки, щоб "іти в ногу з часом" та його викликами.

Між іншим директор компанії поділилася підсумками за минулий 2020 рік. "Екосистема YouTube за рік внесла у валовий внутрішній продукт США близько 16 мільярдів доларів, підтримуючи еквівалент 345 000 робочих місць з повною зайнятістю", — повідомила Войчицькі з посиланням на звіт Oxford Economics.

"Корпорації, що зіштовхуються зі зростаючим регуляторним тиском, часто підкреслюють позитивний внесок, такий як створення робочих місць та економічне зростання, який політики можуть обійти увагою", — повідомляється в матеріалі "Bloomberg", з уточненням, що компанія "Google" наразі є обʼєктом кількох антимонопольних справ у США.