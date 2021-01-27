Мировые расходы на IT в 2021 году вырастут на 6,2%, – Gartner

Все сегменты рынка вернутся к росту в этом году, а сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем.

Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2021 году достигнут $3,9 трлн и увеличатся на 6,2% в годовом измерении. Такой прогноз сделала исследовательская компания Gartner. В 2020 году они снизились на 3,2% – до $3,7 трлн.

При этом в конце октября аналитики компании предполагали, что рост IT-расходов в 2021 году составит 4%.

"Беспрецедентная скорость цифровой трансформации в 2020 году для удовлетворения требований удаленной работы, образования и новых социальных норм превратила локдаун и меры социального дистанцирования в палку о двух концах. Это снизило негативное влияние пандемии на IT-расходы", – говорится в отчете компании.

"IT-директорам предстоит сбалансировать работу в 2021 году – сэкономить деньги и расширить IT-системы, – считает Джон-Дэвид Лавлок, вице-президент Gartner по исследованиям. – По мере того, как экономика возвращается к уровню уверенности, компании вкладывают средства в IT в соответствии с их ожиданиями роста, а не с текущими уровнями доходов. Цифровой бизнес, прежде всего, проекты с коротким сроком окупаемости, в 2021 году получит больше денег и внимания со стороны советов директоров".

Все сегменты рынка вернутся к росту в этом году, при этом ожидается, что сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем (8,8%) из-за более широкого распространения практики перевода сотрудников на удаленную работу. В сегменте устройств ожидается второй по величине рост в 2021 году (8,0%).

[ + – ] Мировые расходы на IT, млн $

Компании будут вынуждены ускорить процессы цифровой трансформации бизнеса, чтобы выжить в мире после COVID-19, где предполагается более широкое распространение удаленной работы и цифровых точек соприкосновения. Gartner прогнозирует, что в 2021 году глобальные расходы на ИТ, связанные с удаленной работой, составят $333 млрд, что на 4,9% больше, чем в 2020 году.

Напомним, жители Киева, которые стоят на учете на бирже труда, смогут получить квалификацию и перспективную работу в IT-сфере. Работодатель, который возьмет после обучения человека на работу, будет обязан не увольнять его на протяжении года. Также работодатель должен будет платить ему не менее двух минимальных зарплат в течение года.