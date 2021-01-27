Світові витрати на IT у 2021 році виростуть на 6,2%, — Gartner

Всі сегменти ринку повернуться до зростання в цьому році, а сектор корпоративного програмного забезпечення продемонструє найшвидший підйом.

Світові витрати на інформаційні технології (IT) у 2021 році досягнуть $3,9 трлн і збільшаться на 6,2% у річному вимірі. Такий прогноз зробила дослідницька компанія Gartner. У 2020 році вони знизилися на 3,2% — до $3,7 трлн.

При цьому в кінці жовтня аналітики компанії припускали, що зростання IT-витрат в 2021 році складе 4%.

"Безпрецедентна швидкість цифрової трансформації у 2020 році для задоволення вимог віддаленої роботи, освіти та нових соціальних норм перетворила локдаун і заходи соціального дистанціювання в палицю з двома кінцями. Це знизило негативний вплив пандемії на IT-витрати", — йдеться у звіті компанії.

"IT-директорам варто збалансувати роботу у 2021 році — заощадити гроші і розширити IT-системи, — вважає Джон-Девід Лавлок, віце-президент Gartner з досліджень. — У міру того, як економіка повертається до рівня впевненості, компанії вкладають кошти в IT відповідно до їх очікувань щодо зростання, а не з поточним рівнем доходів. Цифровий бізнес, перш за все, проекти з коротким терміном окупності у 2021 році отримають більше грошей і уваги з боку рад директорів ".

Всі сегменти ринку повернуться до зростання в цьому році, при цьому очікується, що сектор корпоративного програмного забезпечення продемонструє найшвидший підйом (8,8%) через ширше поширення практики переведення співробітників на віддалену роботу. У сегменті пристроїв очікується другий за величиною зростання у 2021 році (8,0%).

[ + – ] Світові витрати на IT, млн $

Компанії будуть змушені прискорити процеси цифрової трансформації бізнесу, щоб вижити у світі після COVID-19, де передбачається ширше поширення віддаленої роботи і цифрових точок дотику. Gartner прогнозує, що у 2021 році глобальні витрати на ІТ, пов'язані з віддаленою роботою, складуть $333 млрд, що на 4,9% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, жителі Києва, які стоять на обліку на біржі праці, зможуть отримати кваліфікацію та перспективну роботу в IT-сфері. Роботодавець, який візьме після навчання людини на роботу, буде зобов'язаний не звільняти його протягом року. Також роботодавець повинен буде платити йому не менше двох мінімальних зарплат протягом року.