Путин выступил на форуме в Давосе: Противоречия в мире закручиваются
Российский лидер заявил, что Европа и Россия являются "абсолютно естественными партнерами" и должны быть вместе.
Президент России Владимир Путин впервые за 11 лет выступил на международном экономическом форуме в Давосе, который проходит в онлайн режиме.
Речь Путина транслировал Telegram-канал Пул № 3.
В своей речи он сказал, что в последние месяцы накалилась международная обстановка, по планете идут глубинные перемены и трансформации.
"Есть риски дальнейшего нарастания противоречий… В истории нет прямых параллелей, но эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами предыдущего века", – сказал Путин.
По сути, российский лидер сравнил настоящее время с предвоенным.
"Множатся региональные конфликты, деградирует система коллективной безопасности", – сказал Путин.
Он отметил, что возникшая ситуация в мире может развиваться непредсказуемо.
"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", – сказал Путин.
При этом, он заявил, что считает, что Европа и Россия являются "абсолютно естественными партнерами" и должны быть вместе.
По его словам, у Европы и России общая культура и, по сути, это "одна цивилизация".
"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться, мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", – сказал Путин.
Он также отметил, что стороны должны прийти к взаимовыгодному двухстороннему сотрудничеству.
"Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", – сказал Путин.
Напомним, 26 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого поздравил коллегу с началом работы на посту президента США. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в частности "внутриукраинское урегулирование".