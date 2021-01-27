Путін виступив на форумі в Давосі: Протиріччя в світі закручуються

Російський лідер заявив, що Європа та Росія є "абсолютно природними партнерами" і повинні бути разом.

Президент Росії Володимир Путін вперше за 11 років виступив на міжнародному економічному форумі в Давосі, який проходить в онлайн режимі.

Промову Путіна транслював Telegram-канал Пул № 3.

У своїй промові він сказав, що останніми місяцями загострився міжнародний стан, планетою йдуть глибинні зміни і трансформації.

"Є ризики подальшого наростання протиріч... В історії немає прямих паралелей, але експерти порівнюють поточну ситуацію з 30-ми роками попереднього століття", — сказав Путін.

По суті, російський лідер порівняв сьогоднішній час із передвоєнним.

"Множаться регіональні конфлікти, деградує система колективної безпеки", — сказав Путін.

Він зазначив, що така ситуація у світі може розвиватися непередбачувано.

"Неготовність вирішувати світові проблеми в ХХ столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Зараз такий гарячий конфлікт неможливий, дуже на це сподіваюся. Це означало б кінець цивілізації. Але ситуація може розвиватися непередбачувано та некеровано. Є ймовірність зіткнутися зі справжнім зривом у світовому розвитку, який може перерости в боротьбу всіх проти всіх", — сказав Путін.

Водночас, він заявив, що вважає, що Європа та Росія є "абсолютно природними партнерами" і повинні бути разом.

За його словами, в Європи та Росії загальна культура і, по суті, це "одна цивілізація".

"Я особисто чув позицію колишнього видатного європейського політичного діяча, канцлера Гельмута Коля, який говорив про те, що якщо європейська культура хоче зберегтися і залишитися одним із центрів світової цивілізації в майбутньому... то, звичайно, Західна Європа та Росія повинні бути разом. Важко з цим не погодитися, ми дотримуємося точно такої ж точки зору та позиції", — сказав Путін.

Він також зазначив, що сторони повинні дійти взаємовигідного двостороннього співробітництва.

"Але любов неможлива, якщо декларується однією стороною. Вона повинна бути взаємною", — сказав Путін.

Нагадаємо, 26 січня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якої привітав колегу з початком роботи на посаді президента США. Під час розмови президенти обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку, зокрема "внутрішньоукраїнське врегулювання".