Женщинам-военнослужащим армии США разрешили красить губы и заплетать косы

Запрещается красить волосы и ногти в экстремальные цвета.

Женщинам-военнослужащим армии США разрешили несколько разнообразить свой стиль. Отныне, они могут носить длинные волосы, серьги в ушах, красить губы и ногти.

Об этом передает DW.

Пересмотр предписаний относительно внешнего вида женщин-военнослужащих был инициирован еще при прежнем министре обороны Марке Эспере, теперь же эти новшества утвердили.

Если ранее женщины-военнослужащие с длинными волосами должны были собирать их в гульки, то сейчас разрешается заплетать косы или делать хвостик. Можно также сочетать прически, если это не мешает носить каску.

При желании, женщины-военнослужащие армии США могут также полностью обрить голову (ранее была обязательной определенная минимальная длина волос).

Также теперь им можно пользоваться помадой и иметь накрашенные ногти при исполнении служебных обязанностей. Но не разрешается красить ногти в экстремальные цвета (например, голубой, черный или фиолетовый). Цвет волос тоже должен выглядеть естественно (например, нельзя красить их в розовый или зеленый цвет).

Напомним, в Вооруженных силах Украины проведут служебную проверку по факту сексуальных домогательств на рабочем месте и гендерной дискриминации. В ВСУ уже создали рабочую группу для изучения этих фактов. Ее возглавила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам.