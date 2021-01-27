Жінкам-військовослужбовцям армії США дозволили фарбувати губи і заплітати волосся

Забороняється фарбувати волосся і нігті в екстремальні кольори.

Жінкам-військовослужбовцям армії США дозволили дещо урізноманітнити свій стиль. Відтепер вони можуть носити довге волосся, сережки у вухах, фарбувати губи і нігті.

Про це передає DW.

Перегляд приписів щодо зовнішнього вигляду жінок-військовослужбовців був ініційований ще за колишнього міністра оборони Марке Есперо, наразі ж ці нововведення затвердили.

Якщо раніше жінки-військовослужбовці з довгим волоссям повинні були збирати їх у гульки, то нині дозволяється заплітати коси або робити хвостик. Можна також поєднувати зачіски, якщо це не заважає носити каску.

При бажанні, жінки-військовослужбовці армії США можуть також повністю поголити голову (раніше була обов'язковою певна мінімальна довжина волосся).

Також тепер їм можна користуватися помадою і мати нафарбовані нігті під час виконання службових обов'язків. Але не дозволяється фарбувати нігті в екстремальні кольори (наприклад, блакитний, чорний або фіолетовий). Колір волосся теж повинен виглядати природно (наприклад, не можна фарбувати їх у рожевий або зелений колір).

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