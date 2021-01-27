Игрушку Берни Сандерса сидящего в варежках на инаугурации Байдена продали за $40 тысяч

Стартовая ставка на крохотную куклу Сандерса ручной работы на "eBay" составляла всего 99 центов.

Связанная крючком кукла сенатора-демократа Берни Сандерса "сорвала" более 40 тысяч долларов на благотворительном онлайн-аукционе в США, сообщает "CNN". Все деньги от продажи пошли на программу "Meals on Wheels America", занимающуюся доставкой еды людям, которые не могут купить или приготовить себе ее самостоятельно.

Идеей для куклы послужила ставшая вирусной фотография, на который Сандерс после инаугурации президента Джо Байдена задумчиво сидит на лавочке в вязанных перчатках. Отметим, что будучи единственным, кто так тепло оделся на церемонию, в таком своем "амплуа вечного мерзляка" Сандерс буквально за сутки превратился во всемирно известный интернет-мем.

Автор игрушки, владелец лавочки по хендмейду и вязанию "Tobey Time" Тоби Кинг рассказал, что идею ему подсказал друг, который несколькими днями ранее продал на "eBay" партию толстовок с мемом Берни Сандерса и пожертвовал все деньги "Meals on Wheels".

Как сообщается в материале, стартовая ставка на куклу ручной работы составляла всего 99 центов. Было сделано 167 ставок и лот ушел по победной цене в 23 300 долларов. При этом, представители "eBay" сообщили "CNN", что их компания была "вдохновлена" решением Кинга пожертвовать вырученные средства, и добавила немного от себя.

"Это означает, что общая сумма, собранная на аукционе, составляет более 40 000 долларов", – сообщается в материале "CNN".

[ + – ] Facebook / "Tobey Time Crochet"

Как заявил каналу представитель "Meals on Wheels America" Дженни Янг: "Сенатор Сандерс долгое время был одним из самых ярых защитников "Meals on Wheels", и невероятно видеть, как его мем, оказавший в центре внимания, теперь вдохновляет других присоединиться к борьбе за решение проблемы голода и изоляции пожилых людей".

Напомним пожилой сенатор Берни Сандерс в вязаных варежках и одноразовой маске взорвал соцсети своим "уютным видом". Фокус собрал для своих читателей лучшие народные мемы с американским политиком.