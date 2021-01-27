Іграшку Берні Сандерса, який сидить в рукавицях, на інавгурації Байдена продали за $ 40 тисяч

Стартова ставка на крихітну ляльку Сандерса ручної роботи на "eBay" становила всього 99 центів.

Зв'язана гачком лялька сенатора-демократа Берні Сандерса "зірвала" понад 40 тисяч доларів на благодійному онлайн-аукціоні в США, повідомляє "CNN". Усі гроші від продажу пішли на програму "Meals on Wheels America", що займається доставкою їжі людям, які не можуть купити або приготувати собі її самостійно.

Ідеєю для ляльки слугувала фотографія, яка стала вірусною, де Сандерс після інавгурації президента Джо Байдена задумливо сидить на лавці у в'язаних рукавичках. Зазначимо, що будучи єдиним, хто так тепло одягнувся на церемонію, у такому своєму "амплуа вічного мерзляка" Сандерс буквально за добу перетворився у всесвітньо відомий інтернет-мем.

Автор іграшки, власник лавки з хендмейду та в'язання "Tobey Time" Тобі Кінг розповів, що ідею йому підказав друг, який кількома днями раніше продав на "eBay" партію толстовок із мемом Берні Сандерса та пожертвував усі гроші "Meals on Wheels".

Як повідомляється в матеріалі, стартова ставка на ляльку ручної роботи становила всього 99 центів. Було зроблено 167 ставок і лот пішов за переможною ціною в 23 300 доларів. Водночас, представники "eBay" повідомили "CNN", що їх компанія "натхненна" рішенням Кінга пожертвувати виручені кошти, і додала трохи від себе.

"Це означає, що загальна сума, зібрана на аукціоні, складає понад 40 000 доларів", — повідомляється в матеріалі "CNN".

Як заявив каналу представник "Meals on Wheels America" Дженні Янг: "Сенатор Сандерс довгий час був одним із найзатятіших захисників "Meals on Wheels", і неймовірно бачити, як його мем, що опинився в центрі уваги, тепер надихає інших приєднатися до боротьби за вирішення проблеми голоду та ізольованості людей літнього віку".

Нагадаємо, літній сенатор Берні Сандерс у в'язаних рукавицях та одноразовій масці підірвав соцмережі своїм "затишним виглядом". Фокус зібрав для своїх читачів найкращі народні меми з американським політиком.