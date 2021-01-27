Карантин не нарушен: в США прошел уникальный рок-концерт, на котором все были в "пузырях"

Американская рок-группа придумала творческий способ устраивать живые выступления в разгар пандемии COVID-19.

Американская рок-группа "Flaming Lips" ("Пылающие губы") смогла провести в штате Оклахома настоящий массовый концерт, причем с соблюдением строжайших мер карантина. Как сообщает "Reuters", и музыканты и зрители находились во время шоу "в специальных пузырях, расставленных с соблюдением строгих норм социального дистанцирования".

Как рассказывает журналист агентства: за этот уикенд рокеры отыграли два концерта в Оклахоме, где зрители танцевали вместе с выступавшими заключенные в индивидуальные "сферы" из специального сверхпрочного полимера, в котором можно прыгать, падать и сталкиваться с другими такими же "пузырями".

[ + – ]

Как видно на снимках, "сферы" могут даже "наслаиваться" в два яруса, но даже в таком положении "пузыри" все равно не позволяют нарушить необходимую дистанцию. Свое ноу-хау сами рокеры называют "космические пузыри".

Источник: Nypost.com

"Капсулы были оснащены динамиком, вентилятором, бутылкой с водой, полотенцем и табличкой с надписью "Мне нужно сходить в туалет / Здесь жарко", которую нужно было показать стюардам, которые сопровождали гуляк или наполняли пузырьки прохладным воздухом", – сообщается в материале.

Один из фанатов группы заснял свою поездку на этот концерт, включая само путешествие и сьемки изнутри такой "сферы":

[ + – ]

При этом, как передает "Reuters", все участники концерта должны были носить маски, когда находились за пределами своего "пузыря", но могли снимать их внутри, как показано в обучающем видео, которым поделился вокалист Уэйн Койн.

"Я думаю, что нам очень повезло, что фанатам The Flaming Lips понравилось это… приключение", – отметил фронтмен "Flaming Lips".

Напомним, Фокус провел свое исследование и выяснил, как малый и средний бизнес научился выживать в эпоху тотальных карантинных ограничений, а также собрал для своих читателей примеры инноваций и трендов, которые помогают предпринимателям "остаться на плаву".