Карантин не порушений: у США відбувся унікальний рок-концерт, на якому всі були в "бульбашках"

Американська рок-група вигадала творчий спосіб влаштовувати живі виступи в розпал пандемії COVID-19.

Американська рок-група "Flaming Lips" ( "Полумʼяні губи") змогла провести в штаті Оклахома справжній масовий концерт, причому з дотриманням суворих заходів карантину. Як повідомляє "Reuters", і музиканти, і глядачі знаходилися під час шоу "в спеціальних бульбашках, розставлених із дотриманням суворих норм соціальної дистанціії".

Як розповідає журналіст агентства: за цей вікенд рокери відіграли два концерти в Оклахомі, де глядачі танцювали разом із музикантами, розміщені в індивідуальних "сферах" зі спеціального надміцного полімеру, в якому можна стрибати, падати та стикатися з іншими такими ж "бульбашками".

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Як видно на знімках, "сфери" можуть навіть "нашаровуватися" в два яруси, але навіть в такому положенні "бульбашки" все одно не дозволяють порушити необхідну дистанцію. Своє ноу-хау власне рокери називають "космічні бульбашки".

Джерело: Nypost.com

"Капсули були оснащені динаміком, вентилятором, пляшкою з водою, рушником і табличкою з написом "Мені потрібно сходити в туалет/Тут спекотно", яку потрібно було показати стюардам, що супроводжували гуляк або наповнювали бульбашки прохолодним повітрям", — повідомляється в матеріалі.

Один із фанатів гурту зняв свою поїздку на цей концерт, охоплюючи власне подорож і зйомки зсередини такої "сфери":

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Водночас, як передає "Reuters", усі учасники концерту повинні були носити маски, коли перебували за межами своєї "бульбашки", але могли знімати їх усередині, як показано в навчальному відео, яким поділився вокаліст Уейн Койн.

"Я думаю, нам дуже пощастило, що фанатам The Flaming Lips сподобалася ця... пригода", — зазначив фронтмен "Flaming Lips".

Нагадаємо, Фокус провів своє дослідження та з'ясував, як малий і середній бізнес навчився виживати в епоху тотальних карантинних обмежень, а також зібрав для своїх читачів приклади інновацій і трендів, які допомагають підприємцям "залишитися на плаву".