В Словакии на коронавирус протестовали половину страны

Те, у кого нет на руках документа об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля.

В Словакии завершено массовое тестирование на коронавирус, в котором участвовали 2,95 миллиона жителей страны, сообщил премьер-министр Игорь Матович, передает Deutsche Welle.

1,24 процента результатов были положительными.

Тесты, проведенные по всей стране в течение девяти дней, формально были добровольными, но те жители страны, у которых нет на руках документа об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля.

В Словакии с начала эпидемии выявлено более 241 тысячу случаев заражения, более 4,3 тысячи пациентов скончались, 202 тысячи выздоровели. Население страны — 5,5 миллиона человек.

Напомним, британские исследователи подтвердили, что массовое тестирование на COVID-19 в Словакии, в сочетании с жестким карантином, привели к снижению заболеваемости на 60%.

Словакия гарантировала широкое распространение экспресс-тестов, потребовав от работодателей не разрешать людям работать без сертификата, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус. Люди с положительным тестом на COVID-19, должны были уйти на карантин вместе со своей семьей, но им выплачивали полную зарплату за 10 дней изоляции.