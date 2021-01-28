У Словаччині на коронавірус протестували половину країни

Ті, у кого немає на руках документа про негативний результат тесту, не зможуть вийти на роботу до 7 лютого.

У Словаччині завершене масове тестування на коронавірус, в якому брали участь 2,95 мільйонів жителів країни, повідомив прем'єр-міністр Ігор Матович, передає Deutsche Welle.

1,24 відсотки результатів були позитивними.

Тести, проведені по всій країні протягом дев'яти днів, формально були добровільними, але ті жителі країни, у яких немає на руках документа про негативний результат тесту, не зможуть вийти на роботу до 7 лютого.

У Словаччині з початку епідемії виявлено більше 241 тисячі випадків зараження, понад 4,3 тисячі пацієнтів померли, 202 тисячі одужали. Населення країни — 5,5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, британські дослідники підтвердили, що масове тестування на COVID-19 у Словаччині, у поєднанні з жорстким карантином, привели до зниження захворюваності на 60%.

Словаччина гарантувала широке поширення експрес-тестів, вимагаючи від роботодавців не дозволяти людям працювати без сертифіката, що підтверджує негативний тест на коронавірус. Люди з позитивним тестом на COVID-19, повинні були піти на карантин разом зі своєю сім'єю, але їм виплачували повну зарплату за 10 днів ізоляції.