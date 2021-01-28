Один из величайших портретов Боттичелли продали на Sothebyʼs за 92 миллиона долларов
По данным аукционного дома, дороже холста Боттичелли из "частных" картин был продан лишь "Стога сена" Клода Моне.
"Портрет молодого человека с медальоном" написанный одним из величайших художников эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, "ушел с молотка" на международном аукционе Sotheby’s за $92,2 млн в четверг утром, 28 января, сообщает американский телеканал "CNN". Первоначальная стоимость лота составляла $80 млн.
Аукционный дом объявил, что указанная картина 15-го века стала "самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров, когда-либо проданных на Sothebyʼs".
"Считается, что портрет был создан в конце 1470-х или начале 1480-х годов, но в 1982 году его предыдущий владелец приобрел портрет всего за 810 000 фунтов стерлингов, что составляет чуть более одного миллиона долларов в переводе на сегодняшний курс", – сообщается в материале "CNN".
На загадочном портрете изображен до сих пор неопознанный молодой человек, держащий в руках маленькую круглую картину, известную среди искусствоведов, как "медальон". На медальоне в руках юноши изображена икона итальянского художника XIV века Бартоломео Булгарини.
"Эта картина – это не просто величайшая картина Боттичелли, находившаяся в частных руках. Она по праву может считаться одной из лучших картин эпохи Возрождения", – отметил глава отдела живописи старых мастеров Sothebyʼs Кристофер Апостол в анонсе теперь уже состоявшейся продажи. По его словам, дороже холста Боттичелли был продан лишь "Стога сена" Клода Моне – за 110 миллионов долларов.
Апостол отметил, что проданная картина не столь известна в широких кругах, как шедевры Боттичелли "Рождение Венеры" или "Примавера". По словам эксперта, портрет "изображает типичного человека эпохи Возрождения", но выглядит при этом очень современным, как по своему духу, так и по состоянию полотна.
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