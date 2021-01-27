Украина направит в Боснию экспертов для изучения подаренной Лаврову иконы

Скандал с иконой стоимостью более 12 млн евро разгорелся в декабре прошлого года.

Украина намерена направить в Сараево специалистов для изучения происхождения иконы, которую глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Об этом в среду, 27 января, договорились посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кириличи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Кирилич по этому вопросу планирует встретиться с генеральным прокурором страны Горданою Тадич.

Напомним, что в конце прошлого года произошел скандал с украинской иконой. Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову икону, которая оказалась украинской.

Реликвия находилась в одном из музеев оккупированного Луганска. Предположительно, икону могли вывезти из Луганска через Россию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина продолжит требовать возвращения религиозной реликвии в Украину. Милорад Додик заявил, что вернет украинской стороне старинную икону, только если Киев докажет, что раньше искал ее. В МИД Украины заявили, что не намерены воспринимать ультиматум члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который заявил, что вернет Киеву ценную украинскую икону, если будет доказано, что реликвия была в розыске.

Стоимость иконы оценивается специалистами в 12,5 млн евро.