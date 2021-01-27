Україна спрямує до Боснії експертів для вивчення подарованої Лаврову ікони

Скандал з іконою вартістю понад 12 млн євро розгорівся в грудні минулого року.

Україна має намір спрямувати в Сараєво фахівців для вивчення походження ікони, яку глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про це в середу, 27 січня, домовилися посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич із Міністеркою закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісером Турковичі.

Кирилич з цього питання планує зустрітися з генеральною прокуроркою країни Горданою Тадич.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року стався скандал з українською іконою. Мілорад Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову ікону, яка виявилася українською.

Реліквія перебувала в одному з музеїв окупованого Луганська. Імовірно, ікону могли вивезти з Луганська через Росію.

За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна продовжить вимагати повернення релігійної реліквії Україні. Мілорад Додік повідомив, що поверне українській стороні старовинну ікону, тільки якщо Київ доведе, що раніше шукав її. В МЗС України заявили, що не мають наміру сприймати ультиматум члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, який заявив, що поверне Києву цінну українську ікону, якщо буде доведено, що реліквія була в розшуку.

Вартість ікони оцінюється фахівцями в 12,5 млн євро.