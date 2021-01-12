Луганскую икону, которую подарили Лаврову в Боснии, оценивают в 12,5 млн евро, - СМИ

Реликвия, по одной из версий, принадлежала совладельцу обанкротившегося литовского банка.

Стоимость иконы, которую подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, оценивается специалистами в 12,5 млн евро. Об этом, со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила телерадиокомпания "BN Televizija".

По версии СМИ, икона находилась на депозите в банке Bank Srpska, а туда она попала через владельцев обанкротившегося литовского UKIO Bank. Литовский банк фигурировал в нескольких расследованиях OCCRP, как "прачечная": в расследовании утверждалось, что UKIO Bank и еще один эстонский банк использовались для офшоров. После банкротства литовского банка его владелец Владимир Романов получил убежище в России. По расследованию OCCRP прокуратура Австрии отказалась возбуждать уголовное дело.

Икона Николая Святителя появилась на депозите сербского банка после этих событий.

В России с оценкой стоимости иконы не согласны. Искусствовед Дмитрий Антонов в комментарии РБК отмечает, что "Столько могут стоить памятники первой величины — русский авангард, какие-то вещи уровня Рубенса. …Икона начала XVIII века — не такая уж и редкость в мире искусства. Конечно, это ценный артефакт, но я не думаю, что даже работы иконописца XVII века Симона Ушакова могут стоить подобных денег".

По информации МИД Украины, иконе Святителя Николая около 300 лет и предположительно она вывезена из одного из луганских музеев после начала военного конфликта. На иконе видна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, которая действовала с 1926 по 1930 годы.

Расследование о происхождении иконы ведется с середины декабря.

Напомним, что в конце прошлого года произошел скандал. Милорад Додик (президент Республики Сербия в федерации Босния и Герцеговина) подарил главе МИД России Сергею Лаврову икону, которая оказалась украинской.

Реликвия находилась в одном из музеев оккупированного Луганска. Предположительно, икону могли вывезти из Луганска через Россию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина продолжит требовать возвращения религиозной реликвии в Украину.