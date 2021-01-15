В МИД Украины прокомментировали условие Боснии по возвращению иконы

Босния и Герцеговина требует от Киева доказать, что икону давно ищут.

В МИД Украины заявили, что не намерены воспринимать ультиматум члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который заявил, что вернет Киеву ценную украинскую икону, если будет доказано, что реликвия была в розыске.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

"То, что икона происходит с украинской территории − это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза", − отметил он, выразив надежду, что боснийская сторона окажет содействие в рамках уголовного расследования.

Николенко также напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрет и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности", − отметил Олег Николенко.

Он также напомнил, что Конвенция обязывает подписантов по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

Недавно председатель президиума Милорад Додик заявил, что вернет украинской стороне старинную икону, только если Киев докажет, что раньше искал ее.

Напомним, что в конце прошлого года произошел скандал с украинской иконой. Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову икону, которая оказалась украинской.

Реликвия находилась в одном из музеев оккупированного Луганска. Предположительно, икону могли вывезти из Луганска через Россию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина продолжит требовать возвращения религиозной реликвии в Украину.

Стоимость иконы оценивается специалистами в 12,5 млн евро.