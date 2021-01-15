Босния пообещала вернуть Украине икону, подаренную Лаврову, но с условием

В Боснии и Герцеговине утверждают, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы.

Босния и Герцеговина пообещала вернуть Украине икону Николая Святителя, которая ранее была подарена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, но с условием.

Об этом заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает n1info.com.

По данным издания, Додик упомянул об иконе в контексте необходимости судебной реформы в Боснии, так как люди будут рады, если некоторые чиновники Республики Сербской получат "несколько лет тюремного заключения".

"Пример тому − икона, о которой постоянно говорят, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации полицейских органов Боснии, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы", − заявил Додик.

Он также отметил, что не получил от Украины ответа о поисках иконы.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром Лавровым, я соглашусь передать ее", − сказал Додик.

Напомним, что в конце прошлого года произошел скандал с украинской иконой. Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову икону, которая оказалась украинской.

Реликвия находилась в одном из музеев оккупированного Луганска. Предположительно, икону могли вывезти из Луганска через Россию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина продолжит требовать возвращения религиозной реликвии в Украину.

Стоимость иконы оценивается специалистами в 12,5 млн евро.