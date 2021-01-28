Митинги в России: Московские оружейные магазины "попросили" закрыться на эти выходные

В ближайшие субботу и воскресение в городе анонсированы массовые протесты с требованиями выпустить на свободу Алексея Навального.

Оружейные магазины столицы РФ закроются на ближайшие выходные дни. Об этом сообщило в четверг, 28 января информагентство "Интерфакс", которое провело собственное "расследование", обзвонив представительства московских оружейных торговых сетей.

Информацию о неожиданной "профилактике" на грядущих выходных российским журналистам подтвердили уже в пяти разных магазинах.

В частности, в магазине "Арсенал" агентству сообщили, что в субботу и воскресенье 30-31 января сеть будет закрыта по указке правоохранительных органов: "Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем". Как сообщается в материале, аналогичное предписание было получено магазином "Охотник на Сколковской".

Подтвердили, что не будут работать на выходных и в оружейном магазине "Артемида". При этом, представители магазина отметили, что будут закрыты "по техническим причинам".

Первыми информацией о таком избирательном "карантине" для продавцов оружия и боеприпасов поделился Telegram-канал "Baza". Журналисты канала отметили, что "приказы" коммерсантам поступали непосредственно от Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).

"Внезапная новость с революционным душком. В Москве в ближайшие выходные будут закрыты все оружейные магазины. Такое распоряжение отправили по всем точкам представители Росгвардии", – сообщается в публикации. Указано также, что информацию им подтвердили в руководстве магазинов "Air-Gun" и "Кольчуга".

При этом, в пресс-службе самой Росгвардии эту информацию опровергают. "Росгвардия не направляла никаких рекомендаций в столичные оружейные магазины по закрытию в ближайшие выходные", – рассказали информагентству "ТАСС" в пресс-службе ведомства.

Напомним, в воскресение, 31 января сторонники Алексея Навального намерены провести повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу, в более чем в 60 городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Предыдущие митинги состоялись в прошедшую субботу, 23 января, а по итогам протестов полиция задержали более четырех тысяч человек.