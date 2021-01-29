Умер лаурет Нобелевской премии по химии Пауль Крутцен

Ученому было 87 лет. Причина смерти — продолжительная болезнь.

Исследователь из Нидерландов Пауль Крутцен умер, — об этом сообщили в обществе научных исследований имени Макса Планка, в Институте химии, где работал ученый.

"Очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка", — написано в сообщении.

Пауль Крутец известен тем, что он стал первым ученым, открывшим разрушение озонового слоя Земли. Его исследования помогли заложить основу для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества. В 1995 году за свои исследования ученый получил Нобелевскую премию. Являлся обладателем "Ордена Нидерландского льва" — государственной наградой Нидерландов за значительные достижения в науке. Это вторая самая престижная государственная награда в стране.

"Пауль Крутце был пионером во многих вещах. Он был первым, кто показал, как деятельность человечества разрушает озоновый слой", — сказал президент Общества Макса Планка Мартин Стратманн.

Изучал глобальное потепление и его последствия. Является автором теории ядерной зимы, возможного состояния климата на Земле в случае ядерной войны. Один из сторонников геоинженерии — концепции активного вмешательства в природу с целью изменений свойств климата. Поддерживал идею массового выброса разных аэрозольных частиц в атмосферу для отражения солнечного излучения.

У ученого осталась жена, две дочери и трое внуков.

Напомним, на 88 году жизни умер актер Василий Лановой.