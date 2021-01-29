Помер лаурет Нобелівської премії з хімії Пауль Крутцен

Ученому було 87 років. Причина смерті — тривала хвороба.

Дослідник із Нідерландів Пауль Крутцен помер, — про це повідомили в суспільстві наукових досліджень імені Макса Планка, в Інституті хімії, де працював учений.

"Дуже засмучені смертю піонера досліджень у галузі кліматичних змін і лауреата Нобелівської премії з хімії 1995 року Пауля Крутцена, колишнього директора Інституту хімії Макса Планка", — йдеться в повідомленні.

Пауль Крутец відомий тим, що він став першим вченим, який відкрив руйнування озонового шару Землі. Його дослідження допомогли закласти основу для всесвітньої заборони на озоноруйнівні речовини. У 1995 році за свої дослідження вчений отримав Нобелівську премію. Був володарем "Ордена Нідерландського лева" — державною нагородою Нідерландів за значні досягнення в науці. Це друга найпрестижніша державна нагорода в країні.

"Пауль Крутцен був піонером у багатьох речах. Він був першим, хто показав, як діяльність людства руйнує озоновий шар", — сказав президент Товариства Макса Планка Мартін Стратманн.

Вивчав глобальне потепління і його наслідки. Є автором теорії ядерної зими, можливого стану клімату на Землі в разі ядерної війни. Один із прихильників геоінженерії — концепції активного втручання в природу з метою змін властивостей клімату. Підтримував ідею масового викиду різних аерозольних часток в атмосферу для відображення сонячного випромінювання.

У вченого залишилася дружина, дві дочки і троє онуків.

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