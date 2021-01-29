Байден "не сдержался" в разговоре с Путиным, – Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден "не сдержался", по поводу обращения российских властей с Навальным.

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным "не сдерживался", комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Голос Америки".

Псаки рассказала, что во время беседы с Путином Байден затронул тему того, как власти обошлись с находящимся в СИЗО Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", — сказала Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого поздравил коллегу с началом работы на посту президента США.

В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в частности "внутриукраинское урегулирование".