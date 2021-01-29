Байден "не стримався" під час розмови з Путіним, — Білий дім

За словами прес-секретарки Білого дому Джен Дженніфер Псакі, Байден "не стримався" щодо поводження російських властей з Навальним.

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним "не стримувався", коментуючи ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає "Голос Америки".

Дженніфер Псакі розповіла, що під час бесіди з Путіним Байден торкнувся теми того, як влада обійшлася з Олексієм Навальним, який перебуває в СІЗО.

"Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводження (силовиків) із протестувальниками", — сказала Дженніфер Псакі.

За її словами, Байден "ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) свою стурбованість у звʼязку з діями російського уряду, і він чітко й однозначно сказав про це під час телефонної розмови".

Нагадаємо, 26 січня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якої привітав колегу з початком роботи на посаді президента США.

Під час розмови президенти обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку, зокрема "внутрішньоукраїнське врегулювання".