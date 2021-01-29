В Таиланде арестовали 89 иностранцев за нарушение правил карантина

Теперь им грозит до двух лет за решеткой

Тайская полиция арестовала 89 иностранцев по подозрению в нарушении правил карантина. Все они были задержаны во время пляжной вечеринки на популярном курорте на острове Панган. Об этом пишет CNN.

Среди задержанных – 20 граждан Франции, 10 американцев и шесть британцев. Также были задержаны 22 местных жителя.

Большинство иностранных граждан уже освободили под залог, однако 28 человек еще остаются под стражей. Об этом сообщил Панья Нираттиманон, начальник полиции в провинции Панган.

Также он поведал, как удалось выследить нарушителей: полиция наблюдала за активностью потенциальных нарушителей в приложении для знакомств в Tinder.

Все задержанные иностранцы не больны коронавирусом и все они "застряли" в Таиланде из-за пандемии.

Максимальное наказание за нарушение указа о чрезвычайном положении — два года тюремного заключения и / или штраф в размере 40 000 бат (1330 долларов США). Организаторам грозит дополнительная плата за продажу алкоголя, так как в этом районе в Таиланде запрещено подавать алкоголь в ресторанах в соответствии с указом о чрезвычайном положении.

Таиланд закрыл свои границы для международного туризма в апреле 2020 года. По большей части страна остается закрытой для всех, кроме граждан страны, которые возвращаются домой, хотя иностранные туристы могут подать заявление на получение специальной туристической визы (STV).

Все прибывающие из-за границы должны отправиться на 14-дневный карантин. Напомним, ранее представители двух крупнейших сетей отелей Таиланда обратились к правительству страны с просьбой отменить это правило для туристов, которые получили прививку от COVID-19. Таким образом, предприниматели надеются перезапустить туристический бизнес в стране.