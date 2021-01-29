У Таїланді заарештували 89 іноземців за порушення правил карантину

Наразі їм загрожує до двох років за гратами

Тайська поліція заарештувала 89 іноземців за підозрою в порушенні правил карантину. Усі вони були затримані під час пляжної вечірки на популярному курорті на острові Панган. Про це пише CNN.

Серед затриманих — 20 громадян Франції, 10 американців і шість британців. Також були затримані 22 місцевих жителі.

Більшість іноземних громадян уже звільнили під заставу, однак 28 осіб ще залишаються під вартою. Про це повідомив Панья Ніраттіманон, начальник поліції в провінції Панган.

Також він розповів, як вдалося вистежити порушників: поліція спостерігала за активністю потенційних порушників у додатку для знайомств Tinder.

Усі затримані іноземці не хворі на коронавірус, і всі вони "застрягли" в Таїланді через пандемію.

Максимальне покарання за порушення указу про надзвичайний стан — два роки тюремного ув'язнення і/або штраф у розмірі 40 000 бат (1330 доларів США). Організаторам загрожує додаткова плата за продаж алкоголю, оскільки в цьому районі в Таїланді заборонено подавати алкоголь у ресторанах відповідно до указу про надзвичайний стан.

Таїланд закрив свої кордони для міжнародного туризму у квітні 2020 року. Здебільшого країна залишається закритою для всіх, крім громадян країни, які повертаються додому, хоча іноземні туристи можуть подати заяву на отримання спеціальної туристичної візи (STV).

Усі, хто прибуває з-за кордону, повинні відправитися на 14-денний карантин. Нагадаємо: раніше представники двох найбільших мереж готелів Таїланду звернулися до уряду країни з проханням скасувати це правило для туристів, які отримали щеплення від COVID-19. Таким чином, підприємці сподіваються запустити туристичний бізнес в країні.