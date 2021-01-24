Владельцы отелей в Таиланде требуют отменить карантин для вакцинированных туристов

Туристический бизнес — второй по размеру сектор тайской экономики. Он составляет примерно пятую часть ВВП страны.

Представители двух крупнейших сетей отелей Таиланда обратились к правительству страны отменить обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов, которые получили прививку от COVID-19. Таким образом предприниматели надеются перезапустить туристический бизнес в стране, сообщает Financial Times.

"Мы должны в ближайшее время позволить людям, которые успешно привились, путешествовать без карантина. Есть колоссальное число людей, которые не приедут в Таиланд или другую страну, где есть карантин, потому что это отнимет слишком много времени", — заявил глава совета директоров компании Minor International Уильям Хайнеке.

Гендиректор группы отелей Dusit International Суфаджи Сутампан считает, что нынешние карантинные требования слишком сильно вредят экономике Таиланда.

"Поскольку иностранные туристы составляют примерно 70% всего сектора, а туризм — 22% ВВП, очевидно, что нам нужно открыть границы для привитых путешественников как можно скорее", — сказала Сутампан.

Она также отметила, что сотрудников отельной сферы стоит привить в приоритетном порядке. Это снизит риски заражения как туристов, так и местных жителей.

Заместитель руководителя туристического ведомства страны Танеса Петсувана рассказала, что в правительстве внимательно изучают предложение сетей отелей.

"Я думаю, это очень хороший знак", — сообщила она.

По информации Financial Times, количество туристов в 2020 году снизилось до 6,8 млн человек по сравнению с 40 млн в 2019 году. Произошло это, в том числе, и из-за требования властей ко всем приезжающим в страну отсидеть 14 дней на карантине вне зависимости от результатов тестирования.

Отметим, ООН заявляла, что за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений международный туризм потерял 935 млрд долларов, вернувшись к уровню 1990 года.