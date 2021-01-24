Власники готелів у Таїланді вимагають скасувати карантин для вакцинованих туристів

Туристичний бізнес — другий за розміром сектор тайської економіки. Він становить приблизно п'яту частину ВВП країни.

Представники двох найбільших мереж готелів Таїланду звернулися до уряду країни скасувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які отримали щеплення від COVID-19. Таким чином підприємці сподіваються запустити туристичний бізнес в країні, повідомляє Financial Times.

"Ми повинні найближчим часом дозволити людям, які успішно прижилися, подорожувати без карантину. Є колосальне число людей, які не приїдуть до Таїланду чи іншої країни, де є карантин, тому що це займе занадто багато часу", — заявив глава ради директорів компанії Minor International Вільям Хайнекен.

Гендиректор групи готелів Dusit International Суфаджі Сутампан вважає, що нинішні карантинні вимоги занадто сильно шкодять економіці Таїланду.

"Оскільки іноземні туристи становлять приблизно 70% всього сектора, а туризм — 22% ВВП, очевидно, що нам потрібно відкрити кордони для щеплених мандрівників якомога швидше", — сказала Сутампан.

Вона також зазначила, що співробітників готельної сфери варто прищепити в пріоритетному порядку. Це знизить ризики зараження як туристів, так і місцевих жителів.

Заступник керівника туристичного відомства країни Танеса Петсувана розповіла, що в уряді уважно вивчають пропозицію мереж готелів.

"Я думаю, це дуже хороший знак", — повідомила вона.

За інформацією Financial Times, кількість туристів у 2020 році знизилося до 6,8 млн осіб порівняно з 40 млн в 2019 році. Сталося це, зокрема, і через вимоги влади до тих, хто приїжджає до країни, відсидіти 14 днів на карантині незалежно від результатів тестування.

Зазначимо, ООН заявляла, що за перші 10 місяців 2020 року через карантинні обмеження міжнародний туризм втратив 935 млрд доларів, повернувшись до рівня 1990 року.