Перелеты между Россией и Украиной попали в ТОП-20 за 2020

Причиной появления необычной "пары" стал Крым, который мир признает украинским

Глобальная исследовательская компания OAG опубликовала рейтинг пар стран, между которыми в 2020 году было "перевезено" больше всего кресел на самолетах всех авиакомпаний. В Топ-20 попала пара Россия – Украина, несмотря на то, что между странами нет прямого авиасообщения.

[ + – ] Топ-20 пар стран по числу кресел на самолетах авиакомпаний, летавших между ними в 2020 годуперелетам

Поясняя этот парадокс, в OAG сказали, что самолеты летали из Крыма в Россию и обратно. Но поскольку мировая авиационная отрасли не признает Крым частью России, эти перелеты и пошли в зачет Украине.

Комментируя остальные результаты рейтинга, аналитики отметили, что нынешний лидер пара Мексика – США в 2019 году была только третьей. Ее подъему способствовало открытие границы в условиях пандемии.

По причине закрытия границ 65% перевозок потеряла пара Испания – Великобритания, которая была мировым лидером в 2019 году. По этой же причине потеряли до 76% и другие ранее популярные направления.

OAG (Official Aviation Guide) – глобальный поставщик данных о авиационных поездках со штаб-квартирой в Великобритании. Компания была основана в 1929 году и работает в США, Сингапуре, Японии, Литве и Китае. Он работает с информацией о рейсах, включая расписания, статус, время стыковок и др.

Напомним, Кабинет министров предложит СНБО в течение месяца рассмотреть вопрос о закрытии украинского неба еще для 13 российских авиакомпаний.