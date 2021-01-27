Украина
Кабмин может на 3 года закрыть небо для 13 российских авиакомпаний
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Под запрет могут попасть как частные компании, так и компании Минобороны России.
На заседании Кабинета министров Мининфраструктуры предложит СНБО в течение месяца рассмотреть вопрос о закрытии неба для ряда российских компаний, — сообщает Укринформ.
Российским компаниям запретят транзит ресурсов, полеты и перевозки территорией Украины. В Мининфраструктуры надеются, что это станет действенным способом для прекращения нарушений воздушного пространства Украины. Санкции будут максимально адресными и под них могут попасть:
- Вологодское авиационное предприятие" (п. Дорожный)
- АО "КрасАвиа" (Красноярск)
- АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар)
- АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону)
- АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск)
- ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан)
- ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан)
- ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки)
- ФГБУ "Государственная авиакомпания " 223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково)
- ООО "Аавиакомпания "Победа" (Москва)
- ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки)
- ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва)
- ООО "авиакомпания "Симаргл" (Нальчик)
Сроки предполагаемого запрета — 3 года.
Напомним, в США ввели новые санкции против "Северного потока-2".