Кабмин может на 3 года закрыть небо для 13 российских авиакомпаний

Под запрет могут попасть как частные компании, так и компании Минобороны России.

На заседании Кабинета министров Мининфраструктуры предложит СНБО в течение месяца рассмотреть вопрос о закрытии неба для ряда российских компаний, — сообщает Укринформ.

Российским компаниям запретят транзит ресурсов, полеты и перевозки территорией Украины. В Мининфраструктуры надеются, что это станет действенным способом для прекращения нарушений воздушного пространства Украины. Санкции будут максимально адресными и под них могут попасть:

Вологодское авиационное предприятие" (п. Дорожный)

АО "КрасАвиа" (Красноярск)

АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар)

АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону)

АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск)

ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан)

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан)

ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки)

ФГБУ "Государственная авиакомпания " 223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково)

ООО "Аавиакомпания "Победа" (Москва)

ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки)

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва)

ООО "авиакомпания "Симаргл" (Нальчик)

Сроки предполагаемого запрета — 3 года.

Напомним, в США ввели новые санкции против "Северного потока-2".