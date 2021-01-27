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Кабмін може на 3 роки закрити небо для 13 російських авіакомпаній

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заборона на польоти, санкції, санкції проти Росії,
Фото: РБК

Під заборону можуть потрапити як приватні компанії, так і компанії Міноборони Росії.

На засіданні Кабінету міністрів Мінінфраструктури РНБО пропонує протягом місяця розглянути питання про закриття неба для ряду російських компаній, — повідомляє Укрінформ.

Російським компаніям заборонять транзит ресурсів, польоти і перевезення територією України. У Мінінфраструктури сподіваються, що це стане дієвим способом для припинення порушень повітряного простору України. Санкції будуть максимально адресними і під них можуть потрапити:

  • Вологодське авіаційне підприємство "(с. Дорожнє)
  • АТ "КрасАвіа" (Красноярськ)
  • АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар)
  • АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону)
  • АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ)
  • ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан)
  • ТОВ "Авіакомпанія" Тулпар Ейр "(н.п. Аеропорт, Татарстан)
  • ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки)
  • ФДБУ "Державна авіакомпанія" 223 льотний загін "Міноборони РФ (Щолково)
  • ТОВ "Аавіакомпанія "Перемога" (Москва)
  • ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (Хімки)
  • ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва)
  • ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик)

Терміни передбачуваної заборони — 3 роки.

Нагадаємо: у США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".