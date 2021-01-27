Україна
Кабмін може на 3 роки закрити небо для 13 російських авіакомпаній
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Під заборону можуть потрапити як приватні компанії, так і компанії Міноборони Росії.
На засіданні Кабінету міністрів Мінінфраструктури РНБО пропонує протягом місяця розглянути питання про закриття неба для ряду російських компаній, — повідомляє Укрінформ.
Російським компаніям заборонять транзит ресурсів, польоти і перевезення територією України. У Мінінфраструктури сподіваються, що це стане дієвим способом для припинення порушень повітряного простору України. Санкції будуть максимально адресними і під них можуть потрапити:
- Вологодське авіаційне підприємство "(с. Дорожнє)
- АТ "КрасАвіа" (Красноярськ)
- АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар)
- АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону)
- АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ)
- ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан)
- ТОВ "Авіакомпанія" Тулпар Ейр "(н.п. Аеропорт, Татарстан)
- ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки)
- ФДБУ "Державна авіакомпанія" 223 льотний загін "Міноборони РФ (Щолково)
- ТОВ "Аавіакомпанія "Перемога" (Москва)
- ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (Хімки)
- ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва)
- ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик)
Терміни передбачуваної заборони — 3 роки.
Нагадаємо: у США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".