Кабмін може на 3 роки закрити небо для 13 російських авіакомпаній

Під заборону можуть потрапити як приватні компанії, так і компанії Міноборони Росії.

На засіданні Кабінету міністрів Мінінфраструктури РНБО пропонує протягом місяця розглянути питання про закриття неба для ряду російських компаній, — повідомляє Укрінформ.

Російським компаніям заборонять транзит ресурсів, польоти і перевезення територією України. У Мінінфраструктури сподіваються, що це стане дієвим способом для припинення порушень повітряного простору України. Санкції будуть максимально адресними і під них можуть потрапити:

Вологодське авіаційне підприємство "(с. Дорожнє)

АТ "КрасАвіа" (Красноярськ)

АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар)

АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону)

АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ)

ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан)

ТОВ "Авіакомпанія" Тулпар Ейр "(н.п. Аеропорт, Татарстан)

ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки)

ФДБУ "Державна авіакомпанія" 223 льотний загін "Міноборони РФ (Щолково)

ТОВ "Аавіакомпанія "Перемога" (Москва)

ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (Хімки)

ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва)

ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик)

Терміни передбачуваної заборони — 3 роки.

Нагадаємо: у США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".