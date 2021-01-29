Перельоти між Росією та Україною потрапили в ТОП-20 за 2020

Причиною появи незвичайної "пари" став Крим, який світ визнає українським.

Глобальна дослідницька компанія OAG опублікувала рейтинг пар країн, між якими в 2020 році було "перевезено" найбільше крісел на літаках усіх авіакомпаній. У ТОП-20 потрапила пара Росія — Україна, незважачи на те, що між країнами немає прямого авіасполучення.

[ + – ] ТОП-20 пар країн щодо кількості крісел на літаках авіакомпаній, які літали між ними в 2020 році

Пояснюючи цей парадокс, в OAG сказали, що літаки літали з Криму до Росії і назад. Але оскільки світова авіаційна галузь не визнає Крим частиною Росії, ці перельоти врахували Україні.

Коментуючи інші результати рейтингу, аналітики зазначили, що нинішній лідер пара Мексика — США в 2019 році була лише третьою. Її підйому сприяло відкриття кордону в умовах пандемії.

Через закриття кордонів 65% перевезень втратила пара Іспанія — Великобританія, яка була світовим лідером у 2019 році. З цієї ж причини втратили до 76% й інші раніше популярні напрямки.

OAG (Official Aviation Guide) — глобальний постачальник даних про авіаційні поїздки зі штаб-квартирою у Великобританії. Компанія була заснована в 1929 році та працює в США, Сінгапурі, Японії, Литві й Китаї. Вона працює з інформацією про рейси, враховуючи розклад, статус, час стикувань тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запропонує РНБОУ протягом місяця розглянути питання про закриття українського неба ще для 13 російських авіакомпаній.