Задержанный с гашишем рэпер Белорусских договорился о смягчении меры пресечения, - СМИ

В обмен на смягчение меры пресечения Тима Белорусских якобы пообещал отказаться от поддержки протестов против Лукашенко.

Российское издание Mash со ссылкой на свои источники рассказало, что рэпер Тима Белорусских, которого якобы задержали в Минске с двумя килограммами гашиша, "достаточно быстро дал признательные показания" и пошел на сделку с правоохранителями, благодаря чему ему смягчили меру пресечения.

По информации издания, ему снизили размер изъятого гашиша с 2 килограммов до 0,4 грамма в обмен на то, что тот якобы пообещал отказаться поддерживать местные митинги против Александра Лукашенко.

Журналисты сообщили, что исполнитель надеялся получить "условный срок" и держать информацию о задержании в секрете, однако сведения об этом просочились в средства массовой информации.

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Отметим, информацию о задержании Тимы Белорусских 29 января подтвердила изданию РБК официальный представитель управления Следственного Комитета по Минску Екатерина Гарлинская. Она рассказала, что исполнителя задержали ночью 6 января в столичном игровом клубе. В отношении Белорусских открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК ("незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов").

По ее словам, к рэперу применили меру пресечения в виде залога. По состоянию на 29 января расследование уголовного дела продолжалось.

Ранее о задержании исполнителя написал целый ряд СМИ, в том числе — белорусское госагентство АТН и ряд Telegram-каналов. Они сообщали, что рэпера задержали с 2 килограммами гашиша.

В свою очередь, сам Тима Белорусских записал видео, в котором опровергает информацию касательно того, что находится под домашним арестом.