Затриманий з гашишем репер Білоруських домовився про пом'якшення запобіжного заходу, — ЗМІ

В обмін на пом'якшення запобіжного заходу Тіма Білоруських нібито пообіцяв відмовитися від підтримки протестів проти Лукашенка.

Російське видання Mash з посиланням на свої джерела повідомило, що репер Тіма Білоруських, якого нібито затримали в Мінську з двома кілограмами гашишу, "досить швидко дав свідчення" і пішов на угоду з правоохоронцями, завдяки чому йому пом'якшили запобіжний захід.

За інформацією видання, йому знизили розмір вилученого гашишу з 2 кілограмів до 0,4 грама в обмін на те, що той нібито пообіцяв відмовитися підтримувати місцеві мітинги проти Олександра Лукашенка.

Журналісти повідомили, що виконавець сподівався отримати "умовний термін" і тримати інформацію про затримання в секреті, проте відомості про це просочилися в засоби масової інформації.

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Зазначимо, що інформацію про затримання Тіми Білоруських 29 січня підтвердила виданню РБК офіційний представник управління Слідчого Комітету з Мінська Катерина Гарлінська. Вона розповіла, що виконавця затримали вночі 6 січня в столичному ігровому клубі. Відносно Білоруських відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 328 КК ( "незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та аналогів").

За її словами, до репера застосували запобіжний захід у вигляді застави. Станом на 29 січня розслідування кримінальної справи тривало.

Раніше про затримання виконавця написав цілий ряд ЗМІ, у тому числі — білоруське держагентство АТН і ряд Telegram-каналів. Вони повідомляли, що репера затримали з 2 кілограмами гашишу.

У свою чергу, сам Тіма Білоруських записав відео, у якому спростовує інформацію щодо того, що перебуває під домашнім арештом.