СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских за хранение наркотиков (видео)

По данным одного из Telegram-каналов, рэпера задержали в Минске с гашишом, а сейчас он под домашним арестом. Тима Белорусских записал видео из дома, но отметил, что не находится под арестом.

Рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Ему инкриминируется статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств). По данным Telegram-канала, он находится под домашним арестом.

Певец якобы держал запрещенное вещество прямо у себя дома, однако сбывать его не планировал – лишь курил сам и угощал друзей.

"Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", – сообщает издание.

В свою очередь, сам Тима Белорусских записал видео, в котором заявил, что данная информация не соответствует действительности.

[ + – ]

"Ребятки, заявляю вам открыто, что все, что вы читаете, – это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом. Наркотики – это плохо, это надо понимать. Расходимся", – сказал рэпер на видео.

При этом канал Ateo Breaking сообщает, что белорусские государственные СМИ якобы опубликовали фотографию, которая была сделана сразу после задержания рэпера. Найти первоисточник не удалось.

[ + – ]

Как сообщалось ранее, американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию. Причиной госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга.

Позже стало известно, что рэпера выписали и он чувствует себя хорошо.