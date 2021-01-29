СМИ сообщили о задержании Тимы Белорусских за хранение наркотиков (видео)
По данным одного из Telegram-каналов, рэпера задержали в Минске с гашишом, а сейчас он под домашним арестом. Тима Белорусских записал видео из дома, но отметил, что не находится под арестом.
Рэпера Тиму Белорусских задержали в Минске с 2 килограммами гашиша. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash.
Ему инкриминируется статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств). По данным Telegram-канала, он находится под домашним арестом.
Певец якобы держал запрещенное вещество прямо у себя дома, однако сбывать его не планировал – лишь курил сам и угощал друзей.
"Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", – сообщает издание.
В свою очередь, сам Тима Белорусских записал видео, в котором заявил, что данная информация не соответствует действительности.
"Ребятки, заявляю вам открыто, что все, что вы читаете, – это неправда. Я нахожусь дома, но я не под арестом. Наркотики – это плохо, это надо понимать. Расходимся", – сказал рэпер на видео.
При этом канал Ateo Breaking сообщает, что белорусские государственные СМИ якобы опубликовали фотографию, которая была сделана сразу после задержания рэпера. Найти первоисточник не удалось.
Как сообщалось ранее, американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию. Причиной госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга.
Позже стало известно, что рэпера выписали и он чувствует себя хорошо.