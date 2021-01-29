ЗМІ повідомили про затримання Тіми Білоруських за зберігання наркотиків (відео)

За даними одного з Telegram-каналів, репера затримали в Мінську з гашишем, а наразі він під домашнім арештом. Тіма Білоруських записав відео з дому, але зазначив, що не перебуває під арештом.

Репера Тіму Білоруських затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Про це в п'ятницю, 29 січня, повідомляє Telegram-канал Mash.

Йому інкримінується стаття 328 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (незаконний оборот наркотичних засобів). За даними Telegram-каналу, він перебуває під домашнім арештом.

Співак нібито тримав заборонену речовину прямо в себе вдома, однак збувати його не планував — лише курив сам і пригощав друзів.

"Але хтось здав назад, хлопця стали перевіряти, версія підтвердилася. 10 січня його затримали, 12-го був арешт, зараз Білоруських під домашнім арештом. Загрожує до п'яти років", — повідомляє видання.

У свою чергу, сам Тіма Білоруських записав відео, у якому заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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"Друзі, заявляю вам відкрито, що все, що ви читаєте, — це неправда. Я сиджу вдома, але я не під арештом. Наркотики — це погано, це треба розуміти. Розходимося", — сказав репер на відео.

При цьому канал Ateo Breaking повідомляє, що білоруські державні ЗМІ нібито опублікували фотографію, яка була зроблена відразу після затримання репера. Знайти першоджерело не вдалося.

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Як повідомлялося раніше, американський репер Dr. Dre потрапив у реанімацію. Причиною госпіталізації стала аневризма судини головного мозку.

Пізніше стало відомо, що репера виписали і він відчуває себе добре.