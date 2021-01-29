ЗМІ повідомили про затримання Тіми Білоруських за зберігання наркотиків (відео)
За даними одного з Telegram-каналів, репера затримали в Мінську з гашишем, а наразі він під домашнім арештом. Тіма Білоруських записав відео з дому, але зазначив, що не перебуває під арештом.
Репера Тіму Білоруських затримали в Мінську з 2 кілограмами гашишу. Про це в п'ятницю, 29 січня, повідомляє Telegram-канал Mash.
Йому інкримінується стаття 328 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (незаконний оборот наркотичних засобів). За даними Telegram-каналу, він перебуває під домашнім арештом.
Співак нібито тримав заборонену речовину прямо в себе вдома, однак збувати його не планував — лише курив сам і пригощав друзів.
"Але хтось здав назад, хлопця стали перевіряти, версія підтвердилася. 10 січня його затримали, 12-го був арешт, зараз Білоруських під домашнім арештом. Загрожує до п'яти років", — повідомляє видання.
У свою чергу, сам Тіма Білоруських записав відео, у якому заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Друзі, заявляю вам відкрито, що все, що ви читаєте, — це неправда. Я сиджу вдома, але я не під арештом. Наркотики — це погано, це треба розуміти. Розходимося", — сказав репер на відео.
При цьому канал Ateo Breaking повідомляє, що білоруські державні ЗМІ нібито опублікували фотографію, яка була зроблена відразу після затримання репера. Знайти першоджерело не вдалося.
Як повідомлялося раніше, американський репер Dr. Dre потрапив у реанімацію. Причиною госпіталізації стала аневризма судини головного мозку.
Пізніше стало відомо, що репера виписали і він відчуває себе добре.