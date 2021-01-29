Франция решила закрыть границы со странами, не входящими в ЕС

Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

В пятницу вечером, 29 января, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.

Брифинг французского премьера транслировался в Twitter.

По словам Кастекса, Франция решила закрыть границы страны на въезд и выезд за пределы Евросоюза. Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

Выезд за пределы Франции в страны Евросоюза возможен, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Это правило не касается работников, проживающих на приграничных территориях.

Кастекс объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в некоторых соседних странах, "она тем не менее тревожная".

Он также предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.

Кроме того, Кастекс объявил, что непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей.

Во Франции из-за сложной эпидемиологической обстановки с 15 декабря действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено. Комендантский час вступает в силу с 18.00. А французская академия врачей выпустила новое руководство, в котором для борьбы с распространением COVID-19 рекомендуется не разговаривать во время поездок в общественном транспорте.