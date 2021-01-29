Франція вирішила закрити кордони з країнами, що не входять до ЄС

Заборона почне діяти в неділю, 31 січня.

У п'ятницю ввечері, 29 січня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу.

Брифінг французького прем'єра транслювався у Twitter.

За словами Кастекса, Франція вирішила закрити кордони країни на в'їзд і виїзд за межі Євросоюзу. Заборона почне діяти в неділю, 31 січня.

Виїзд за межі Франції в країни Євросоюзу можливий, але тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19. Це правило не стосується працівників, які проживають на прикордонних територіях.

Кастекс пояснив, що хоча у Франції ситуація виглядає краще, ніж в деяких сусідніх країнах, "вона все ж тривожна".

Він також попередив, що "найближчі дні будуть визначальними" у тому, що стосується прийняття можливих додаткових заходів.

Крім того, Кастекс оголосив, що непродовольчі торгові центри площею понад 20 тис. кв. м закриваються з неділі як місця небезпечного в санітарному плані скупчення людей.

У Франції через складну епідеміологічну обстановки з 15 грудня діє комендантська година. З 16 січня її дію розширили. Комендантська година вступає в силу з 18:00. А французька академія лікарів випустила нові вказівки, у яких для боротьби з поширенням COVID-19 рекомендується не розмовляти під час поїздок у громадському транспорті.