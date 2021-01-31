Шакил О'Нил среди собак. В Англии умер самый высокий пес в мире

Немецкий дог по кличке Фредди умер в 8,5 лет.

В графстве Эссекс на юго-востоке Англии умер немецкий дог по кличке Фредди, который был самым высоким псом в мире. Об этом сообщает CNN.

Высота Фредди от лап до холки составляла 103,5 см. Среди собак Фредди был таким же гигантом, как игроки НБА Леброн Джеймс и Шакил ОʼНил.

По данным Книги рекордов Гиннеса, пес дожил до 8,5 лет. Согласно статистике, большинство немецких догов живут от 8 до 10 лет.

"Он был моей жизнью. Моей радостью. Моей досадой. Мой единственный на миллион и любимый все миром", – сказала хозяйка Фредди Клэр Стоунман.

Фото: Caters News Agency

"Он был не просто самым высоким псом, но и псом с самым большим сердцем. Неоспоримый негодник, которого кормили с рук", – добавила хозяйка.

По словам Стоунман, в детстве Фредди был самым маленьким из своего помета и даже не мог добраться до материнского молока.

"Я до сих пор не могу поверить, что он был самым маленьким из помета. Фредди всегда мог взывать улыбку, и за ним будут скучать все в Книге рекордов Гиннеса. Я просто рад, что мы смогли поделиться его историей с миллионами людей по всему миру", – написал главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Позже хозяйка пса добавила, что нашла свое утешение в осознании того, как много людей любили Фредди.