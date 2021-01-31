Шакіл О'Ніл серед собак. В Англії помер найвищий пес у світі

Німецький дог на прізвисько Фредді помер в 8,5 років.

У графстві Ессекс на південному сході Англії помер німецький дог на прізвисько Фредді, який був найвищим псом в світі. Про це повідомляє CNN.

Висота Фредді від лап до холки становила 103,5 см. Серед собак Фредді був таким же гігантом, як гравці НБА Леброн Джеймс і Шакіл О'Ніл.

За даними Книги рекордів Гіннеса, пес дожив до 8,5 років. Згідно зі статистикою, більшість німецьких догів живуть від 8 до 10 років.

"Він був моїм життям. Моєю радістю, та досадою. Мій єдиний на мільйон і улюблений всім світом", — сказала господиня Фредді Клер Стоунман.

Фото: немецкий дог фредди

"Він був не просто найвищим псом, але і псом з найбільшим серцем. Незаперечний негідник, якого годували з рук", — додала господиня.

За словами Стоунман, в дитинстві Фредді був найменшим серед своїх братів та сестер і навіть не міг дістатися до материнського молока.

"Я до сих пір не можу повірити, що він був найменшим. Фредді завжди міг визвати посмішку, і за ним будуть тужити усі в Книзі рекордів Гіннеса. Я просто радий, що ми змогли поділитися його історією з мільйонами людей по всьому світу ", — написав головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

Пізніше власниця пса додала, що знайшла свою розраду в усвідомленні того, як багато людей любили Фредді.