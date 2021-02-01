77-летний экс-президент Польши Валенса ищет работу, потому что не хватает пенсии

Из-за пандемии коронавируса Валенса не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6 тысяч злотых не хватает.

77-летний бывший президент Польши Лех Валенса ищет работу, так как на его финансовое состояние повлияла пандемия коронавируса. Об этом пишет Onet.

Валенса говорит, что из-за пандемии не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6 тысяч злотых (около 45 тысяч гривен) не хватает.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы имеем", — признался он.

По его словам, он бы пошел работать по профессии электриком, но сейчас технологии изменились.

"Лучше чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, убьют меня сейчас эти машины", — говорит Валенса.

"После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я пойду с протянутой рукой и буду собирать деньги перед церковью, и я бросил свою последнюю работу, потому что условия были ниже моих потребностей", — добавил он.

Напомним, с января 2021 года в Украине будет повышен размер минимальной пенсии для людей старше 65 лет, имеющих полный стаж.

В целом повышение коснется 2,2 млн украинцев, средний размер повышения пенсии для каждого будет разным от 350 до 360 гривен. После повышения самая маленькая пенсия будет составлять 2400 грн, ее получат все, кто сейчас получает меньше этого порога.