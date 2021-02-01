77-річний екс-президент Польщі Валенса шукає роботу, тому що йому не вистачає пенсії

Через пандемію коронавірусу Валенса не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих не вистачає.

77-річний колишній президент Польщі Лех Валенса шукає роботу, оскільки на його фінансовий стан вплинула пандемія коронавірусу. Про це пише Onet.

Валенса каже, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих (майже 45 тисяч гривень) не вистачає.

"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", — зізнався він.

За його словами, він би пішов працювати за фахом електриком, але зараз технології змінилися.

"Краще відчуваю себе електриком. Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа й ще кілька речей. Але, чорт забирай, усе змінилося, і я не знаю, зараз мене вбʼють ці машини", — говорить Валенса.

"Після шести місяців такої ситуації, як зараз, я піду з простягнутою рукою і буду збирати гроші перед церквою, і я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижче моїх потреб", — додав він.

Нагадаємо, із січня 2021 року в Україні підвищать розмір мінімальної пенсії для людей старше 65 років, які мають повний стаж.

У цілому підвищення торкнеться 2,2 млн українців, середній розмір підвищення пенсії для кожного буде різним від 350 до 360 гривень. Після підвищення найменша пенсія становитиме 2 400 грн, її отримають всі, хто зараз отримує менше цього порогу.