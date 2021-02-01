Коронавирус может вызывать слепоту: обнаружено новое осложнение

Из-за воспаления затылочной доли мозга, пациент плохо понимает степень своего нарушения зрения, и может утверждать, что видит нормально.

Специалисты Королевской больницы в Дерби (Великобритания) зафиксировали так называемую "корковую слепоту", как одно из осложнений коронавирусного заболевания, которое проявляется в полной потере пациентом зрения.

История болезни была описана в научном журнале "Cureus". В частности, открытие было сделано при обследовании "ранее здоровой" 54-летней женщины, инфицированной Covid-19, но при этом не страдавшей от хронических заболеваний. Женщина обратилась с жалобой на лихорадку, сухой кашель и боли в мышцах, продолжавшиеся в течение последних 10-ти дней, и добавила, что уже второй день подряд у нее ухудшается одышка.

"При поступлении наблюдались следующие показатели: температура 38,2°C, пульс 114 ударов в минуту, артериальное давление 125/78, а сатурация составляла 82%. После дальнейшего клинического ухудшения и продолжающегося увеличения потребности в кислороде ей была начата неинвазивная вентиляция", – сообщается в истории болезни.

Затем женщину подключили к ИВЛ: "На 10-й день после госпитализации ей была проведена эндотрахеальная интубация и искусственная вентиляция легких". Был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). "Через пять дней был поставлен диагноз синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) – у пациента была лихорадка и тахикардия без четкого источника или клинического очага инфекции", – отметили британские медики.

Ей назначили антибиотики широкого спектра действия, оказавшие положительный эффект. Однако уже на 21-й день лечения медики наблюдали тонико-клонический приступ (один из видов "эпилептического" приступа с двусторонними устойчивыми ритмическими подергиваниями и потерей сознания), после которого врачи провели компьютерную томографию головного мозга.

[ + – ] МРТ головного мозга: двусторонняя симметричная гипер-интенсивность коры затылочных долей.

Источник: Cureus.com

В результате было выявлено воспаление в мозгу: у пациентки обнаружили синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES). Другие названия: "гипертензивная энцефалопатия", "синдром обратимого заднего церебрального отека" и "задняя обратимая лейкоэнцефалопатия".

И лишь через неделю после проведения КТ выяснилось, что у больной корковая слепота – заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга и сопровождающееся полным отсутствием зрения: "При этом реакция зрачков на свет была нормальной, а глазное дно было без изменений".

"Пациентка плохо понимала степень своего нарушения зрения, часто утверждая, что может видеть (синдром Антона). Она также описала зрительные галлюцинации. У пациента была умеренная рецептивная и более выраженная выраженная дисфазия (дисфункция речи в результате поражения корковых речевых зон), а также признаки апраксии конечностей (беспорядочные движения), наиболее выраженные с правой стороны".

Как отмечается в материале, в течение следующих восьми недель пациентка постепенно выздоровела: "Она могла различать формы и цвета, но нарушения зрения по-прежнему оставались очень серьезными".

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