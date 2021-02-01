"Путин" и "Лукашенко" стали соседями по палате в сатирическом шоу (видео)

Согласно сюжету шоу, у Лукашенко острая фаза заболевания уже прошла, а у Путина – только начинается

Анимированные российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко оказались в одной палате в клинике по оперативному лечению мировых лидеров в сатирическом шоу "Заповедник" от DW.

В серии "Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге" российский и белорусский президенты изображены на соседних койках под одной капельницей с кровью.

В какой-то момент у Путина звонит телефон.

"Кто и что? До свидания", – отвечает он, а затем, поворачиваясь к Лукашенко, произносит:

"Мужик какой-то из какого-то Евросовета… втирал про какую-то подозрительную транзакцию. Какого-то блогера задержали".

"Это мошенники! Мне они тоже звонили! Чего-то про Тихановскую рассказывали. Жулики! Им неважно, пенсионер ты или больной! У меня, кстати, острая фаза закончилась!",– ответил Лукашенко, на что услышал ответ соседа по палате: "Ой, а у меня только началась…".

Затем белорусский президент заявляет, что в лечении главное, чтоб отторжения внутренних органов не было.

"Вам, кстати, кровь какой группы капают?", – уточняет он.

"Это государственная тайна", – отвечает собеседник.

"Ааа, значит у нас с вами одна группа! Нам, пенсионерам, главное соблюдать режим", – подчеркнул президент Беларуси.

Когда Путин уточнил, постельный ли режим, Лукашенко ответил: "Кровавый!".

Меньше чем за сутки выпуск с Путиным и Лукашенко просмотрели свыше 158 тысяч человек.

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Отметим, что на канал "Заповедник" в YouTubeподписаны 753 тысячи человек. В сатирическом шоу ведущие политтехнологи Волк и Заяц заняты обсуждением новостей актуальной политики. Они еженедельно критикуют политическую элиту от Путина до Трампа, от Эрдогана до Меркель, а также вскрывают все скандалы, громкие события, интриги.

"Политика доступно и без прикрас", – говорится в описании ресурса.

Напомним, публицист Александр Невзоров предложил передать дворец в Геленджике под пансионат для реабилитации людей, потсрадавших от режимов Путина и Лукашенко.