Невзоров предложил превратить "дворец Путина" в пансионат для ветеранов АТО (видео)

Публицист уверен, что там также найдется место и для пострадавших от режима президента Александра Лукашенко.

Российский журналист, публицист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров предложил отдать дворец в Геленджике пострадавшим от действий российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом он заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

"Когда у нас это все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, и надо будет мириться с Украиной, то, в общем, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат. И у всех, кого Лукашенко на деньги России изувечил на мирных шествиях в Минске, тоже будет отличный пансионат. Так что я думаю, что это зданьице не зря построили", – подчеркнул он.

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Ранее Александр Невзоров говорил о том, что предоставление США летального оружия Украине, ввод миротворцев, приведет к бегству главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" и окончанию российского проекта.

Тем временем российский пропагандист Дмитрий Киселев подхватил эстафету по отрицанию того, что недвижимость в Геленджике, на строительство которой уже, по данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, потратили 100 миллиардов рублей, принадлежит российскому президенту. Он заявил, что фильм-расследование – это диверсия иностранцев по дискредитации Владимира Путина.

Напомним, фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" рассказывает о целом комплексе построек и владений на мысе Идокопас возле Геленджика, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

Во "дворце Путина", который уже появился на картах Apple, есть уникальный по сложности 16-уровневый бункер и две аквадискотеки.