Невзоров запропонував перетворити "палац Путіна" в пансіонат для ветеранів АТО (відео)

Публіцист впевнений, що там також знайдеться місце і для потерпілих від режиму президента Олександра Лукашенка.

Російський журналіст, публіцист і колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров запропонував віддати палац у Геленджику постраждалим від дій російського президента Володимира Путіна і його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Про це він заявив в ефірі радіо "Ехо Москви".

"Коли в нас це все закінчиться, а воно закінчиться, і треба буде якось миритися назад з усім людством і спокутувати провину перед Україною, перед Білоруссю, і треба буде миритися з Україною, то, загалом, вважай, що для ветеранів АТО буде відмінний пансіонат. І у всіх, кого Лукашенко на гроші Росії понівечив на мирних демонстраціях у Мінську, теж буде відмінний пансіонат. Тому я думаю, що це приміщення не дарма побудували", — підкреслив він.

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Раніше Олександр Невзоров говорив про те, що надання США летальної зброї Україні, введення миротворців призведе до втечі ватажків бойовиків "ДНР" і "ЛНР" і закінчення російського проекту.

Тим часом російський пропагандист Дмитро Кисельов підхопив естафету про заперечення того, що нерухомість у Геленджику, на будівництво якої вже, за даними Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, витратили 100 мільярдів рублів, належить російському президенту. Він заявив, що фільм-розслідування — це диверсія іноземців з дискредитації Володимира Путіна.

Нагадаємо: фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" розповідає про цілий комплекс будівель і володінь на мисі Ідокопас біля Геленджика, які всі разом складають величезний маєток розміром з 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Територію 7800 га землі надійно охороняють чотири КПП, високий паркан і природні перешкоди у вигляді крутої берегової лінії. Навіть повз заборонено плавати на судах і човнах, тим більше — запускати дрони.

У "палаці Путіна", який вже з'явився на картах Apple, є унікальний за складністю 16-рівневий бункер і дві аквадискотеки.